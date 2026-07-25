Московский пенсионер лишился более 20 млн рублей, поверив мошенникам

В Москве 75-летний мужчина лишился десятков миллионов рублей, попавшись на видеозвонок с фальшивым чиновником. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось с того, что пенсионеру сообщили о якобы предстоящей ему беседе с руководителем одного из государственных органов. Во время видеозвонка преступники задействовали подмену изображения и объявили москвичу, что его деньги были направлены на финансирование преступности. Ему пригрозили наказанием за «разглашение сведений» и убедили следовать инструкциям. Далее его передавали от одного лжесотрудника к другому.

Поверив аферистам, пенсионер стал по их указке опустошать свои счета. Он пересчитал купюры прямо перед камерой, после чего отдал их курьерам. Спустя время аферисты снова применили подмену лица и заставили жертву выставить на продажу личный автомобиль — вырученные деньги он также отдал злоумышленникам.

Москвич понял, что его обманули, когда мошенники перестали выходить на связь. Ущерб составил 20,6 млн рублей. Прокуратура взяла под контроль поиски преступников.

Ранее сообщалось, что москвич отдал курьеру мошенников сейф с 71 млн рублей.