Экс-главу оператора газотранспортной системы Украины объявили в розыск

Бывший генеральный директор Оператора газотранспортной системы (ОГТС) Украины Дмитрий Липпа объявлен в розыск по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Об этом сообщает издание «Коммерсант Украинский» со ссылкой на данные из базы розыска министерства внутренних дел Украины.

Липпа разыскивается Департаментом стратегических расследований как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. В карточке розыска в качестве основания для розыска указана ч. 5 ст. 191 УК Украины — о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах или организованной группой.

Судя по карточке, экс-главу газотранспортной системы разыскивают с 15 апреля 2026 года, но СМИ узнали об этом только сейчас. Хотя МВД Украины указало последним местонахождением Липпы Киев, в ведомстве считают, что он уже несколько месяцев находится за границей.

Из материалов дела следует, что Липпа без согласования с наблюдательным советом ОГС ввел в штатное расписание должность замгендиректора и сам себя на нее назначил. Он сделал это, чтобы получить выходное пособие в размере более 14,8 млн грн ($330 тыс.) при увольнении, которое как раз планировал. Если бы он уволился с поста гендиректора, то по украинскому закону о военном положении не получил бы этот «золотой парашют».

При этом Липпа утверждал, что ушел из ОГС, поскольку выполнил все поставленные перед ним задачи. Сейчас обязанности гендиректора оператора временно исполняет Наталья Бойко. Недавно набсовет компании перезапустил конкурсный отбор на должность постоянного руководителя.

Предшественник Липпы на посту главы компании Сергей Макогон также является фигурантом уголовного дела. Его подозревают в нанесении ущерба Оператору ГТС на сумму 18 млн грн ($400 тыс.).

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