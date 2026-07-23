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Общество

Пьяный самбист проломил череп мужчине в Волгограде

В Волгограде пьяный мужчина проломил череп оппоненту во время ссоры
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Волгограде задержала ранее судимого местного жителя, который жестоко избил мужчину на улице и проломил ему череп. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 19 июля на одной из улиц Красноармейского района. Между 46-летним мужчиной и незнакомцем вспыхнула ссора. Во время конфликта пьяный нападавший применил прием боевого самбо.

Потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Медики диагностировали у него перелом основания свода черепа. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 37-летний волгоградец, который признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого в Тверской области женщина отлупила приятеля табуретом.

Ранее в Калининграде мужчина едва не проломил подростку голову из-за жаргонного слова.

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