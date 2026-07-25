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Общество

Стало известно, сколько пострадавших при атаке ВСУ на Киров остаются в больнице

Соколов: 13 раненых при атаке ВСУ на предприятие в Кирове остаются в больнице
Telegram-канал «Александр Соколов»

Более 10 человек остаются в медицинских учреждениях после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Кирове. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Кировской области Александр Соколов.

Губернатор рассказал, что утром посетил пострадавших, которые проходят лечение стационарно.

«Всего раненых в результате трагедии — 27 человек, из них 14 человек получили амбулаторную помощь, 13 — проходят лечение стационарно», — говорится в заявлении.

По словам Соколова, он поговорил с самими пациентами и медиками. Глава региона подчеркнул, что оказание помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове утром 24 июля. Изначально сообщалось, что шесть человек получили несовместимые с жизнью травмы. 25 июля Соколов заявил, что один из них оказался жив. Мужчина находился под завалами и не выходил на связь. Как рассказал губернатор, он представил к государственным наградам всех, кого спасти не удалось. Эти люди являются героями трудового фронта, объяснил глава региона свое решение.

Ранее в Кировской области в связи с атакой ВСУ объявили траур.

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