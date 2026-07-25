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Общество

Рыбак пропал при загадочных обстоятельствах в красноярской «петле смерти»

Пропавшего в манской «петле смерти» рыбака ищут больше месяца
Telegram-канал «SHOT»

Очередная таинственная пропажа человека произошла в районе таинственной Манской «петли смерти» в Красноярском крае — местного рыбака не могут найти больше месяца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Вадим Крук отправился с друзьями на рыбалку в конце июня. Компания вышла на лодке из села Акиловка и двинулась по реке Мане. Впоследствии судно перевернулось, двое мужчин спаслись, а Вадим исчез.

Искать мужчину начали сразу, однако прошел уже месяц, а кроме лодки ничего не нашли. Куда мог деться Вадим, не понимают и его друзья.

По информации SHOT, за последние пару лет в «аномальной зоне» исчезли минимум семь человек, в числе которых крепкие и подготовленные туристы: бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин и другие. Более месяца там также ищут пропавшего рыбака из города Балахта.

В прошлом году в этом же районе бесследно пропала семья Усольцевых.

Манская «петля смерти» находится примерно в 40 километрах от Красноярска — там река Мана делает крутой изгиб. Район приобрел дурную славу из-за случаев исчезновения там людей.

Ранее в Хабаровском крае шестеро туристов исчезли в тайге.

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