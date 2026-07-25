Бразилия полностью запретила производство фуа-гра

Власти Бразилии полностью запретили производство фуа-гра и других продуктов питания, полученных путем принудительного кормления животных. Об этом говорится в тексте закона, опубликованном в правительственном вестнике, пишет ТАСС.

«Производство и реализация любого пищевого продукта, полученного методом принудительного кормления животных, отныне запрещены. Данное положение включает в себя <…> производство и продажу фуа-гра», — говорится в заявлении.

Соответствующий документ после одобрения Конгрессом Бразилии подписал президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Подобная практика под запретом в десятках стран, включая Аргентину, Великобританию, Индию и большинство стран Евросоюза (ЕС), кроме Франции и Венгрии.

Фуа-гра — деликатес французской кухни, приготовленный из печени специальным образом откормленных гусей и уток. Ради этого птиц кормят насильно, что вызывает увеличение печени в 5-10 раз. Эта практика считается жестокой, и запрещена в ряде стран.

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