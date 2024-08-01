Ученые перечислили вредные для здоровья мозга мясные продукты

Ученые из Центра женского здоровья имени Бригама обнаружили, что у взрослых, которые съедали не менее двух порций переработанного красного мяса в неделю, вероятность развития деменции была на 14% выше по сравнению с теми, кто потреблял менее трех порций в месяц. Результаты исследования представлены на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера 2024 (AAIC).

Переработанное мясо — это мясо, обработанное путем соления, консервирования, копчения или ферментации для улучшения вкуса или продления срока годности. Примерами таких продуктов выступают колбаса, сосиски, бекон, ветчина, салями, паштеты, вяленое мясо.

Исследования показали, что переработанное мясо провоцирует множество проблем со здоровьем. В частности, именно с такими продуктами связывают всплеск заболеваемости колоректальным раком среди молодых американцев. Новая работа британских ученых сосредоточена на оценке воздействия бекона, сосисок и других мясных закусок на когнитивное благополучие.

В исследовании приняли участие 130 тысяч взрослых людей. Они предоставили информацию о своем рационе и рассказали, сколько мясных продуктов потребляют. После завершения первого этапа ученые приступили к наблюдению за участниками. Оно продолжилось в течение 43 лет. Каждые два-три года данные о питании участников обновлялись.

Результаты показали, что у тех, кто потреблял две и более порции переработанного красного мяса в неделю, вероятность развития деменции была на 14% выше, чем у лиц, съедавших менее трех порций в месяц. Ученые также подсчитали, что каждая дополнительная порция переработанного мяса в день ускоряла когнитивное старение на 1,6 года.

Отмечается, что под порцией переработанного мяса подразумевалось потребление двух ломтиков бекона, одного хот-дога, двух небольших сосисок или бутерброда с салями.

Ранее было названо расстройство психики, повышающее риск деменции на 74%.