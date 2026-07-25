В Омске ревнивца обвинили в расправе над сожительницей и таксисткой

В Омске 29-летнего мужчину заподозрили в расправе над своей 42-летней сожительницей и 36-летней таксисткой. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает РИА Новости.

По версии следствия, все началось с застолья в квартире на Космическом проспекте — мужчина выпивал с приятелями и вдруг приревновал свою сожительницу. После этого он схватил нож и нанес спутнице несколько ударов лезвием — женщина не выжила.

Спустя несколько дней, 17 июля, мужчина сел в такси и по дороге набросился на водительницу с ножом. Он нанес ей множественные ранения лезвием, травмы пострадавшей оказались несовместимы с жизнью. После этого машина съехала с трассы в поле в районе 35-го км трассы Шербакуль и врезалась в дерево.

Прибывшие на место медики и полицейские обнаружили предполагаемого нападавшего с травмами и таксистку без признаков жизни. Мужчину задержали — ранее он уже имел судимость. Узнав о том, что случилось с его сожительницей, правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение и отправили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина изрезал сестру во время ссоры в Чебоксарах, она не выжила.