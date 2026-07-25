Мошенники стали пугать российских пенсионеров снижением пенсии

Мошенники стали обманывать российских пенсионеров, угрожая им от имени сотрудников Пенсионного фонда уменьшением размера пенсии из-за якобы допущенной ошибки в документах. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на материалы МВД РФ.

Отмечается, что неизвестный звонит пенсионеру и представляется работником Пенсионного фонда, говорит, что якобы допущена ошибка в документах, из-за которой может уменьшиться пенсия. При этом мошенник настоятельно рекомендует записаться на «прием» для решения вопроса и перерасчета выплат. Под давлением жертва называет аферисту пришедший код, который якобы нужен для записи на прием. После этого разговор прекращается.

Спустя некоторое время с пенсионером вновь связываются неизвестные, которые заявляют о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги», а также попытке списать средства. Потом подключаются якобы сотрудники Центробанка и ФСБ, которые демонстрируют фиктивные документы о якобы проводимой проверке. Они также предлагают снять деньги со счета для «защиты», а потом перевести на «безопасный счет». В результате выполнения этих махинаций пенсионер лишается денег.

В МВД предупредили, что сотрудники банков и государственных структур и силовики никогда не просят перевести деньги на счета.

Ранее сообщалось, что омский психиатр лишилась 10 млн рублей, поверив мошенникам.