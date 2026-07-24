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Общество

Омский психиатр лишилась 10 млн рублей, поверив мошенникам

В Омске врач-психиатр осталась без накоплений из-за мошенников
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Жительница Омска перешла по ссылке из сообщения о благоустройстве и осталась без денег. Об этом сообщает УМВД региона.

55-летняя потерпевшая в конце мая получила сообщение о благоустройстве придомовой территории с прикрепленной ссылкой. Перейдя по ней, она ввела цифры из смс. С омичкой сразу же связались неизвестные, которые заявили о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги», аферисты запугали женщину, что она подозревается в пособничестве террористам.

Чтобы избежать «проблем», омичка сняла со счетов в банке 7,5 млн рублей накоплений, оформила кредиты на 2,5 млн рублей, заняла у знакомых еще 280 тысяч и передала деньги «внештатным сотрудника ФСБ». Когда женщина попыталась выяснить, имеет ли право такой сотрудник перевозить деньги, она поняла, что все это время общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее москвич отдал курьеру мошенников сейф с 71 млн рублей.

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