Путин поздравил следователей с праздником и поблагодарил их за службу

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, отметив их высокий профессионализм, преданность Родине и закону. Поздравление главы государства опубликовано пресс-службой Кремля в День сотрудника органов следствия РФ, который ежегодно отмечается 25 июля.

«Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия», — сказал глава государства.

По словам Путина, накопленный опыт и современные технологии позволяют следователям МВД, ФСБ и Следственного комитета эффективно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания виновных и добиваться возмещения причиненного ущерба.

Глава государства также отметил, что российские следователи достойно продолжают традиции, заложенные более трех столетий назад в эпоху Петра I, и выразил уверенность, что верность долгу и профессиональным принципам останется главным ориентиром в их работе.

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