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Общество

Отец погибшего в Тольятти мальчика нашел сына в луже крови возле забора

«Известия»: отец мальчика, погибшего в Тольятти, рассказал о трагедии
Следком-Самара/MAX

Отец мальчика, погибшего в Тольятти, рассказал, что сын успел позвонить ему перед смертью и сообщить, что попал в беду. Об этом сообщают «Известия».

По словам мужчины, он бросился искать сына пытался ему дозвониться, но сторож, который не давал мальчику спуститься с забора и тянул его по острым пикам вниз, сбрасывал звонки отца. Мужчина нашел ребенка лежащим в луже крови, пострадавшего экстренно госпитализировали, у него были серьезно повреждены внутренние органы, спасти его не удалось.

Как рассказали друзья погибшего, они играли около забора предприятия и случайно уронили очки, приятель решил перелезть через ограждение. В момент, когда он взобрался на ограду, его заметил сторож, схватил за ноги и долгое время не позволял слезть с острых пик, затем мужчина стащил ребенка с высоты и проволок, держа за шею.

Возбуждено уголовное дело, сторож задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Самарского следкома поручил предоставить доклад о ходе расследования дела.

Ранее в Псковской области подростка раздавило бетонной плитой.

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