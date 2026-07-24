Мужчина избил врача во время приема в больнице

В Оренбурге мужчина напал на врача в больнице

В Оренбурге полицейские задержали хулигана, напавшего на врача в больнице. Об этом сообщает УМВД региона.

33-летний мужчина приехал в медучереждение, сопровождая знакомую на прием к врачу. Ему показалось, что медик неуважительно общается с пациенткой. В какой-то момент злоумышленник ударил врача и сбил его с ног. На место был вызван наряд полиции, дебошира задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурант находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Бурятии пара избила гинеколога во время приема. Гинеколог вела прием беременной пациентки, но в какой-то момент в кабинет к ним ворвались супруги и потребовали, чтобы медик выписала им справку вне очереди.

Ранее в Подмосковье хулиган угрожал медикам, приехавшим на помощь к его родственнице.