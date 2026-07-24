«Мошеннические сказки»: в Госдуме объяснили, почему нельзя аннулировать трудовой стаж

Мошенники стали запугивать россиян аннулированием трудового стажа с целью получения доступа к платформе Госуслуг. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» заверил, что трудовой стаж аннулировать невозможно в принципе. Депутат посоветовал взаимодействовать с работодателями и госведомствами через официальные ресурсы.

«Руководствоваться нужно информационными сообщениями исключительно на официальном портале, сайте, канале, но ни в коем случае не верить никаким звонкам. Система защищена, и когда вводили электронные трудовые книжки, главным был вопрос вопрос безопасности защиты данных. Есть все резервные копии — у нас давно уже трудовая деятельность хранится в системе, есть не одна резервная копия. Все это мошеннические сказки (об аннулировании стажа — прим. «Газета.Ru»). Цель одна — найти новый механизм запугать, заморочить голову россиянам, чтобы получить персональные данные, ввести в определенное эмоциональное состояние и обворовать. Ни в коем случае нельзя вестись на все эти призывы — лучше сразу просто брать и класть трубку. Есть возможность всегда самостоятельно зайти в личный кабинет, обратиться в любую клиентскую службу — не надо никому верить, никакие данные не утеряны. И переживать не нужно. Надо быть бдительным, внимательным и лучше не вступать в диалог с такими мошенниками», — предупредил он.

Стоит сразу класть трубку или не отвечать на незнакомые номера, посоветовал Нилов.

«А еще лучше — сообщать сразу своему оператору о том, что такие подозрительные звонки были. Я это делаю всегда. Как только мне поступает сомнительный звонок — «в подъезде домофон меняют», которого в принципе нет в моем подъезде, то сразу же набираю оператору и сообщаю номер телефона, с которого мошенник набирал», — заключил он.

До этого РИА Новости сообщило, что россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или Социального фонда России. Мошенники запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Далее они предлагают «оформить компенсацию» или «исправить ошибку», выманивая коды от «Госуслуг» или банковских приложений.

Ранее сообщалось, что удаленщиков предупредили о новой схеме обмана с компенсациями за интернет.