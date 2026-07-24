Россиянка подожгла павильон с мороженым по указке мошенников

В Кузбассе девушка подожгла ларек с мороженым, чтобы вернуть деньги

В городе Юрга Кемеровской области полицейские задержали 24-летнюю местную жительницу, которая по указанию мошенников подожгла павильон с мороженым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, подозреваемая в поджоге приехала в соседний город по заданию неизвестных кураторов. Девушка бросила в павильон с мороженым несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью и транслировала происходящее по видеосвязи. Прилавок ларька выгорел, пострадавших нет.

Поджигательницу задержали, выяснилось, что еще в мае с ней связались мошенники. Поверив аферистам, она передала курьерам 4 млн рублей накоплений, преступники пообещали вернуть деньги, если она совершит поджог. В отношении девушки возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

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