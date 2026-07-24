Женщина потратила все деньги семьи на пластическую операцию и умерла во время процедуры

Колумбийка потратила все деньги семьи на пластическую операцию и умерла во время процедуры, пишет Need to Know.

В Колумбии 31-летняя Сара Милена Эчеверрия Альсендра скончалась во время пластической операции спустя несколько часов после поступления в операционную. Ее муж Карлос утверждает, что женщина была полностью здорова, прошла все необходимые обследования и годами готовилась к процедуре.

По словам супруга, они долго откладывали деньги на липосакцию и увеличение груди для Сары. В общей сложности операция и сопутствующее лечение обошлись более чем в $20 тысяч — это были все деньги семьи.

Перед операцией хирурги потребовали, чтобы пациентка похудела. За пять месяцев Сара сбросила более 30 килограммов, занимаясь с диетологом и придерживаясь строгой программы питания и тренировок. После этого она прошла комплекс медицинских обследований, включая лечение для повышения уровня гемоглобина, и получила допуск к процедуре.

В день процедуры супруги прибыли в клинику в городе Барранкилья рано утром. Операция должна была длиться около семи часов, однако уже спустя чуть больше двух часов после ее начала мужу сообщили, что его жена умерла.

По словам Карлоса, врачи не смогли дать ему четкого объяснения случившегося. Семья также утверждает, что сначала им сообщили, будто операция еще не началась, когда у женщины произошла остановка сердца. Однако, увидев тело, родственники пришли к выводу, что хирургическое вмешательство все же было выполнено.

После трагедии прокуратура Колумбии начала расследование. Следователи выясняют, стала ли смерть следствием редкого медицинского осложнения или врачебной ошибки. Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее женщина после операции потеряла пупок и получила компенсацию.