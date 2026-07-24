В Госдуме призвали опубликовать имена всех педофилов в России

Россияне имеют право знать в лицо всех тех, кто совершал насилие в отношении несовершеннолетних — необходимо опубликовать имена всех педофилов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, поддержав идею Минцифры о создании такого реестра.

«Количество преступлений против половой неприкосновенности детей растет, а значит действующая система профилактики не работает и нужны решительные меры. В апреле прошлого года я вместе с коллегой по фракции, сейчас омбудсменом Яной Лантратовой обратился к главе СК Александру Бастрыкину с предложением создать федеральный реестр лиц, совершивших половые преступления против детей. Радует, что идея находит сторонников в правительстве. Но есть важный момент: реестр должен быть доступным для всех граждан страны. Если же это будет нечто для ведомственного пользования, боюсь, мало что изменится. На эту беду нужно навалиться всем миром!» — подчеркнул парламентарий.

Миронов считает, что публикация имен педофилов не навредит близким преступников.

«Следуя этой логике, не надо называть в СМИ фамилии преступников, осужденных – ведь у них тоже есть родственники, им тоже неприятно. Но педофилия – особый вид криминала. Здесь доля рецидивов доходит до 90%! Важно, чтобы эти мерзавцы понимали – они под колпаком. Люди будут знать их в лицо, знать их адреса, знать, кто живет по соседству. Предупрежден – значит вооружен. Вот мы и хотим вооружить наш народ для борьбы с этой нечистью», — сказал он.

За насилие следует пожизненно наказывать, считает лидер «СР».

«Для убийц детей надо вводить смертную казнь, за насилие давать пожизненное, без шансов выйти на свободу. Но пока наши предложения не стали законом, пока у нас растлители разгуливают на свободе, надо хотя бы ужесточить контроль над ними. И со стороны правоохранителей, и со стороны граждан!» — заключил Миронов.

Ранее в Госдуме возмутились мягким наказанием для крымского педофила-рецидивиста.