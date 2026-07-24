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Мужчина 2 часа провел в снегу ради рекорда

UPI: поляк 2 часа провел в снегу и установил рекорд Гиннесса
Guinness World Records

Житель Польши Дэмиан Каспшик установил новый мировой рекорд, проведя более двух часов полностью засыпанным снегом, пишет UPI. Его достижение официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Каспшик находился в прямом контакте со снегом 2 часа 12 минут и 12 секунд, превзойдя предыдущий мировой результат и став новым рекордсменом в категории самого длительного пребывания человека в сугробе.

Экстремал уже не впервые устанавливает подобные достижения. Ранее он попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря другому испытанию на холод, проведя 5 часов 1 минуту и 33 секунды во льду.

По словам Каспшика, подготовиться к новому рекорду ему помог известный польский спортсмен Валерьян Романовский — обладатель мирового рекорда по самому продолжительному погружению в ледяную воду среди мужчин.

Рекордсмен отметил, что наставник сыграл важную роль как в физической, так и в психологической подготовке к испытанию. По его словам, выдержать экстремально низкие температуры без специальной подготовки практически невозможно.

Ранее мужчина 30 секунд продержал на голове 195 рулонов туалетной бумаги и установил рекорд.

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