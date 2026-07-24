Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Часть отремонтированного здания обрушилась на тротуар в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге со здания обрушилась часть лепнины
Telegram-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Часть фасада здания, расположенного на Большом проспекте в Санкт-Петербурге, рухнула на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

По счастливой случайности, обрушившиеся куски лепнины не задели прохожих. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщил «канал 78», в пресс-службе Петроградского района заявили, что разрушилась часть лепнины под балконом дома. Специалисты обследуют фасад для выявления возможных «слабых мест» здания.

Между тем капитальный ремонт дома был проведен в ноябре 2021 года, рассказал источник издания. До окончания гарантии на ремонтные работы осталось четыре месяца.

Несколькими днями ранее так же обрушилась штукатурка с фасада здания на Фонтанной улице в Санкт-Петербурге.

Ранее в Перми обрушившаяся со здания плитка упала на девочку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ помог парализованному, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!