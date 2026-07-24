Часть отремонтированного здания обрушилась на тротуар в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге со здания обрушилась часть лепнины

Часть фасада здания, расположенного на Большом проспекте в Санкт-Петербурге, рухнула на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

По счастливой случайности, обрушившиеся куски лепнины не задели прохожих. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщил «канал 78», в пресс-службе Петроградского района заявили, что разрушилась часть лепнины под балконом дома. Специалисты обследуют фасад для выявления возможных «слабых мест» здания.

Между тем капитальный ремонт дома был проведен в ноябре 2021 года, рассказал источник издания. До окончания гарантии на ремонтные работы осталось четыре месяца.

Несколькими днями ранее так же обрушилась штукатурка с фасада здания на Фонтанной улице в Санкт-Петербурге.

Ранее в Перми обрушившаяся со здания плитка упала на девочку.