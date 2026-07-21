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Общество

От фасада здания в центре Петербурга отвалилась штукатурка

В Санкт-Петербурге штукатурка с фасада дома рухнула на тротуар
Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

Штукатурка с фасада жилого дома, расположенного на Фонтанной улице в Санкт-Петербурге, обрушилась на тротуар. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | Новости».

«Часть фасада отвалилась у дома №1», — уточняется в публикации.

Информация о пострадавших не поступала. Также известно, что упавшая штукатурка не задела стоявшие рядом с домом машины.

9 июля в подъезде одного из жилых домов в Перми произошло обрушение плитки. Как писал Telegram-канал Ural Mash, керамогранит откололся от стены в жилом комплексе «Экопарк Сосновый» на улице Борцов Революции. По информации журналистов, плитка упала на стоявшую рядом со стеной девочку — она получила ушибы. В управляющей компании заявили, что не знают причину обрушения, и в то же время пообещали разобраться в ситуации.

В конце июня в Челябинске на тротуар рухнула облицовка здания Арбитражного суда. Кусок стены чуть не покалечил стоявшего внизу мужчину, занимавшегося разгрузкой почты. Житель города не пострадал только потому, что не успел подняться на крыльцо.

Ранее в Санкт-Петербурге облицовка здания упала на голову прохожему.

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