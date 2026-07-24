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Общество

В США автор криминальных романов арестована за убийство

People: писательница в США застрелила владельца мотеля
Shutterstock/FOTODOM

В США автора криминальных романов Кайл Энн Морроу обвинили в умышленном убийстве владельца мотеля Джина Гудмундсона. По версии следствия, женщина застрелила мужчину в гостинице, где сама когда-то работала, пишет People.

Согласно материалам дела, Морроу пришла в мотель и спросила сотрудницу, находятся ли на месте Джин и его жена Энни. Узнав, что хозяин находится в своем кабинете один, она ненадолго вышла, а затем вернулась.

Через несколько секунд после того, как женщина направилась в служебную часть здания, раздался выстрел. Сотрудница мотеля рассказала следователям, что, покидая помещение, Морроу сказала, что застрелила Гудмундсона.

Полицейские обнаружили владельца мотеля с огнестрельным ранением. Позже подозреваемую задержали у нее дома. Во время обыска, по данным следствия, был найден револьвер, одежда, совпадающая с той, что попала на камеры видеонаблюдения, а также несколько рукописных записок, в которых, как утверждается, содержались признания в убийстве. Следователи также заявили, что после задержания женщина сделала несколько признательных заявлений.

Ранее в США полицейские застрелили годовалого мальчика.

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