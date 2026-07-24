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Россиянам назвали продукты, которые помогут избавиться от вздутия

Врач Симаков: свекла, морковь, киви и ананас могут помочь от вздутия
ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Вздутие может настигнуть при любом режиме питания, даже последователей ЗОЖ. О том, какие продукты нужно есть, чтобы избавиться от дискомфорта в кишечнике, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Врач подчеркнул, что при вздутии важно не просто убрать газообразующие продукты, а наладить нормальное опорожнение кишечника. В этом могут помочь продукты с клетчаткой, которая переносится легче и не усиливает брожение. Это могут быть свекла, морковь, в том числе сырая, а также киви, ананас. Но, добавил собеседник издания, важно помнить об индивидуальных особенностях — что помогает одному, у другого может усилить неприятные ощущения.

«Отдельная история — фрукты и ягоды с фруктозой. Например, если съесть больше 100 граммов клубники в сутки, может появиться свободная фруктоза. Если она плохо всасывается в тонкой кишке и попадает в толстую, начинается брожение, а вместе с ним и вздутие. В таких случаях можно добавить немного сахара. Так переносимость фруктов или ягод может стать лучше. Такой же прием возможен с черешней, вишней», — прокомментировал Симаков.

При этом специалист предупредил, что многие продукты с репутацией полезных могут усиливать вздутие. Речь идет о протеиновых батончиках, продуктах и напитках с инулином, сиропом топинамбура, комбуче, некоторых «здоровых» перекусах, а также о большом количестве авокадо, стеблевого сельдерея, кешью, миндаля и фисташек.

«В таких продуктах часто много натуральных пребиотиков. Они полезны, но если их становится слишком много, особенно у малоподвижного человека или при склонности к запорам, вздутие может усилиться. Человек вроде занялся здоровым питанием, а живот начинает беспокоить еще больше», — сказал врач.

Напоследок Симаков добавил, что при вздутии не стоит резко перегружать рацион клетчаткой. Лучше смотреть на переносимость конкретных продуктов, размер порции пищи и регулярность стула. Если вздутие держится долго, сопровождается болью, нарушением стула или потерей веса, нужно обратиться к врачу.

Ранее врач объяснила, сколько можно съесть черешни без вреда для кишечника.

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