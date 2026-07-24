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Общество

Эксперт рассказала, с какими проблемами в интиме российские пары обращаются за помощью

Секс-терапевт Травкова: 40% людей бояться разговаривать с партнерами о сексе
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Самой частой причиной обращения российских пар к секс-терапевтам является отсутствие консенсуса — люди не могут договориться о сексе: обсудить новинки в интимной жизни, новые позы и прочее. Об этом в большом интервью проекту «Сноб» рассказала секс-терапевт, преподаватель НИУ ВШЭ Марина Травкова.

«Второе — разница в темпераменте: одному секса нужно больше, другому меньше. Третий пункт — слабое желание заниматься сексом, низкое либидо», — поделилась эксперт.

Она подчеркнула, что неумение обсуждать интимные отношения является достаточно серьезной проблемой — 40% людей, которые живут в парах, о своих сексуальных предпочтениях стесняются сказать из-за боязни реакции.

Сексолог Ирина Санникова до этого объяснила, почему в парах со временем пропадает сексуальное влечение.

Первая причина, по ее словам, — бытовая рутина: совместная жизнь, общие финансы и обязанности снижают способность переключаться на интим. Вторая — послеродовой период: усталость, гормональные изменения и перераспределение внимания естественно снижают желание у женщины.

Третья связана с возрастными изменениями у мужчин: снижение тестостерона и сложности с эрекцией, которые партнер стесняется обсуждать, приводят к избеганию близости. Четвертая — накопленные обиды.

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