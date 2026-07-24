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Врач дала советы, как сделать окрошку полезной

Врач Филатова: безопасная порция окрошки для здорового человека — 350–450 мл
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Окрошка — холодное блюдо, состоящее из множества ингредиентов и отличающееся плотностью по отношению к объему. Чтобы блюдо принесло пользу, важно обращать внимание на рецептуру, рассказала «Газете.Ru» Светлана Филатова, врач-эндокринолог, диетолог клиники Juvi Clinic.

«В составе блюда — большое количество жидкости, клетчатки и воздуха (из газированного кваса или тана), что приводит к растяжению стенок желудка. Рецепторы передают сигнал о насыщении, но это ощущение ложное. Жидкая холодная пища покидает желудок быстрее горячей, поэтому через час-полтора голод возвращается. Основная угроза — иллюзия легкости: человек может не заметить момент насыщения и съесть больше естественной вместимости желудка», — объяснила она.

Чтобы сделать окрошку полезной, замените вареную колбасу на грудку индейки, постную говядину или запеченную курицу. Уменьшите количество картофеля, заменив его огурцами и редисом. Зелень (укроп, петрушка, лук) — природные пребиотики, должна составлять до четверти твердой части. Для заправки используйте йогурт 2–3% или сметану до 10%. Если выбираете квас — традиционного брожения с сахаром не более 4–5 г на 100 мл. Окрошка на кефире или айране полезнее: ниже гликемический индекс, молочная кислота и пробиотики помогают пищеварению.

«Безопасная порция для здорового взрослого — 350–450 мл (1,5–2 половника). Этого достаточно для нутриентов без риска перерастяжения желудка», — заявила врач.

При хронических заболеваниях: при СРК — до 250 мл, желательно на некислом кефире; при ГЭРБ и гастрите — не есть ледяной, дать постоять 10 минут; при диабете 2 типа — избегать кваса с сахаром, выбирать кефир или йогурт.

«Окрошка — прекрасное летнее блюдо, если подходить к приготовлению с умом, а к потреблению — с чувством меры», — резюмирует Филатова.

Ранее окрошка на воде обогнала по популярности квас и кефир.

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