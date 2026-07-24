Психолог объяснила, как экологично выплеснуть агрессию, если «сейчас взрываешься»

Каждый человек хотя бы раз оказывался в ситуации, когда эмоции буквально захлестывают: хочется накричать на собеседника, хлопнуть дверью, написать резкое сообщение или немедленно высказать все, что накопилось. В такие моменты кажется, что агрессию нужно срочно выплеснуть. Как это сделать экологично, «Газете.Ru» рассказала Луиза Истомина, медицинский психолог Европейского медицинского центра (EMC).

«Современные психологи все чаще ставят под сомнение саму идею «выплескивания» гнева. Исследования показывают, что крик, битье предметов или другие способы агрессивно выразить злость не обязательно помогают успокоиться. В некоторых случаях они могут поддерживать эмоциональное возбуждение вместо того, чтобы его снижать», — объяснила она.

По словам психолога, гнев сам по себе не является плохой эмоцией. Чаще всего он сигнализирует о том, что нарушаются наши границы, не удовлетворяются важные потребности или мы сталкиваемся с несправедливостью, критикой, обесцениванием.

«Чаще всего неприятные последствия вызывает не сам гнев, а наши действия в такой ситуации. Поэтому в момент сильной злости полезно не искать способ немедленно избавиться от эмоции, а сначала создать небольшую дистанцию между эмоцией и реакцией», — заявила эксперт.

В психотерапии для таких ситуаций используют навык СТОП.

С — стойте. Важно буквально остановиться и не реагировать сразу. Эмоция может требовать немедленных действий, но пауза помогает сохранить контроль.

Т — отступите. Если есть возможность, сделайте шаг назад, выйдите в другую комнату или возьмите короткий перерыв. Полезно выполнить несколько медленных вдохов и выдохов.

О — осмотритесь. Обратите внимание на то, что происходит внутри и вокруг вас: что вы чувствуете, о чем думаете, что именно стало причиной такой реакции.

П — продолжайте осознанно. Спросите себя, чего вы хотите добиться в этой ситуации и поможет ли выбранная реакция достичь этой цели.

«Гнев можно сравнить с проезжающим поездом: он шумный, неприятный и привлекает внимание, но не обязательно садиться в вагон и ехать вместе с ним. Любая эмоция со временем ослабевает. Задача человека — пережить ее так, чтобы не навредить себе и своим отношениям с окружающими», — резюмировала она.

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