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Общество

Спрос на работников кухни и монтажников в Москве вырос в два раза

Работники кухни и монтажники стали самыми востребованными среди подрабатывающих
Сергей Аверин/РИА Новости

Эксперты Авито Подработки проанализировали данные платформы за первое полугодие 2026 года и выяснили, каких исполнителей в Москве и Московской области стали чаще искать для подработки. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В Москве наиболее заметный рост спроса зафиксирован на работников кухни (+133%). Среднее предлагаемое вознаграждение — 40 тыс. рублей в месяц. На втором месте — сборщики мебели (+38%, 63 тыс. рублей). Тройку лидеров замкнули тренеры (+38%, 60 тыс. рублей).

В Московской области лидером по росту числа предложений стали монтажники (+122%, среднее вознаграждение — 178,8 тыс. рублей). Второе место — администраторы (+108%, 42,7 тыс. рублей). Третье — менеджеры по продажам (+92%, 101,7 тыс. рублей).

Самые высокие предложения в Подмосковье получают сборщики мебели — 117,2 тыс. рублей (+56% год к году), менеджеры по продажам — 101,7 тыс. рублей (+58%) и мастера ногтевого сервиса — 101,5 тыс. рублей (+76%). В Москве лидируют мастера ногтевого сервиса (103,4 тыс. рублей, +10%), сантехники (101,9 тыс. рублей, +24%) и парикмахеры (101 тыс. рублей, +35%).

«Лето традиционно становится периодом повышенной активности на рынке временной занятости: бизнесу нужны дополнительные руки, а люди ищут возможность подзаработать, — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка». — По данным летнего опроса, 58% москвичей либо уже подрабатывают, либо рассматривают такую возможность».

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.

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