В Тольятти школьник пытался перелезть через забор и не выжил

В Самарской области мальчик напоролся на металлический штырь на заборе и не выжил

В Тольятти задержали сторожа частного предприятия, на территории которого подросток напоролся на металлически штырь и не выжил. Об этом сообщает СУ СК РФ Самарской области.

По данным Telegram-канала 112, компания детей бегала возле территории частного предприятия в Тольятти. Трое решили пролезть под забором, а 10-летний мальчик полез через верх.

Как установили следователи, подростка заметил сторож, 58-летний мужчина схватил мальчика и потащил на себя, металлическая пика забора вонзилась в тело ребенка, спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сторож задержан.

До этого семилетнего ребенка придавило воротами в Петербурге. Мальчик решил пробраться в закрытый двор — там находилась детская площадка. В этот же момент туда пытался заехать местный житель на автомобиле. Автомобилист нажал на кнопку, чтобы открыть ворота. После этого створки открылись и придавили ребенка.

Ранее в Ростовской области ребенок играл с огнем в сарае и не выжил.