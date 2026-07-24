Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Тольятти школьник пытался перелезть через забор и не выжил

В Самарской области мальчик напоролся на металлический штырь на заборе и не выжил

В Тольятти задержали сторожа частного предприятия, на территории которого подросток напоролся на металлически штырь и не выжил. Об этом сообщает СУ СК РФ Самарской области.

По данным Telegram-канала 112, компания детей бегала возле территории частного предприятия в Тольятти. Трое решили пролезть под забором, а 10-летний мальчик полез через верх.

Как установили следователи, подростка заметил сторож, 58-летний мужчина схватил мальчика и потащил на себя, металлическая пика забора вонзилась в тело ребенка, спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сторож задержан.

До этого семилетнего ребенка придавило воротами в Петербурге. Мальчик решил пробраться в закрытый двор — там находилась детская площадка. В этот же момент туда пытался заехать местный житель на автомобиле. Автомобилист нажал на кнопку, чтобы открыть ворота. После этого створки открылись и придавили ребенка.

Ранее в Ростовской области ребенок играл с огнем в сарае и не выжил.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!