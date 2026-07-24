Психолог объяснила, почему взрослые стыдятся своих увлечений

Стыд за хобби почти никогда не касается самого занятия, рассказала «Газете.Ru» Марина Калюжная, клинический психолог, психиатр-нарколог, основатель Клиники доктора Калюжной.

Человек может обожать читать фанфики или пересматривать подростковый сериал в одиннадцать вечера и при этом искренне считать, что с ним что-то не так.

«Дело в том, что внутри одновременно живут две части: одна получает настоящее удовольствие, вторая тут же выносит приговор. Изматывает именно этот внутренний спор, — поясняет психолог. — Просмотр сериала тут почти ни при чем».

В практике это выглядит так: человек прячет удовольствие сначала от коллег, потом от партнера, а через некоторое время — от самого себя. Включает сериал, только когда точно никто не увидит, стирает историю, придумывает оправдания даже в собственной голове.

«Привычка скрывать закрепляется быстрее, чем кажется, и тогда пропадает доступ к той части себя, которая умеет радоваться без объяснений. Само хобби тут почти ни при чем», — подчеркивает специалист.

Она добавляет: «Стыдные хобби часто остаются последним местом, где взрослый разрешает себе быть настоящим. Именно там нет необходимости выглядеть успешным, продуктивным или соответствующим роли. И стыд в этой ситуации сигналит не о поломке. Он показывает, что человек давно привык считать свою искренность неприемлемой».

Психолог отмечает и более широкий контекст: «Мы как общество почти без сопротивления приняли идею полезного отдыха. Спорт одобряем, чтение «правильной» литературы — одобряем, курсы и марафоны продуктивности — тоже. А занятие без пользы, без роста, без результата на выходе вызывает чувство вины почти автоматически. Это просто чужой критерий, который люди массово приняли за собственный и теперь меряют им себя».

По словам Калюжной, расщепленный контроль не проходит сам по себе от того, что человек перестанет смотреть сериалы.

«Он снижается, когда появляется хотя бы один человек или пространство, где можно сказать вслух: «Мне нравится это, и мне не нужно объяснять зачем». Пока такого пространства нет, стыд просто переползает на следующее увлечение», — резюмирует психолог.

Ранее работодатели ответили, какие хобби в резюме считают неподобающими.