Работодатели ответили, какие хобби в резюме считают неподобающими

Каждый третий рекрутер хочет видеть в резюме только те хобби, что соответствуют характеру будущей работы. Это показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru». Так, представители 1000 компаний рассказали, нужно ли публиковать в резюме информацию о своих увлечениях.

Оказалось, что двое из трех работодателей считают, что в резюме следует рассказывать о своих увлечениях: 34% за то, чтобы в резюме были указаны все хобби, еще 34% считают допустимым указывать только те занятия, которые соответствуют специальности и характеру будущей работы. 21% считает графу о любимых увлечениях в резюме лишней.

Отказывать в трудоустройстве кандидатам с неподходящими хобби приходилось 6% рекрутеров. Неподобающими увлечениями представители компаний чаще всего называли геймерство и экстремальные виды спорта.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, увеличилось число тех, кто считает информацию о хобби и увлечениях в резюме лишней: 12% в 2015 году и 21% — сейчас. Растет и число тех, кто считает, что в резюме следует указывать только те увлечения, которые соответствуют специальности и характеру будущей работы: 22% в 2015 году, 34% — сейчас.

Ранее SuperJob рассказал про города, где работодатели чаще всего требуют сертификат о COVID.