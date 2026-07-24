В Колумбии бык выпрыгнул на трибуны во время корриды, есть раненые

В Колумбии бык запрыгнул на трибуны во время корриды и покалечил четырех человек

В Колумбии бык запрыгнул на трибуны во время корриды. В результате случившегося четыре человека получили травмы, пишет портал Need To Know.

Уточняется, что инцидент произошел 20 июля в городе Кояйма — там проходило мероприятие под названием корралеха — местная вариация классического боя быков (корриды).

Разница между корралехой и корридой в том, что участники не стремятся расправиться с животным, а лишь провоцируют его и уворачиваются. Так, портал опубликовал видео момента, когда бык с разбега запрыгнул на трибуну прямо с арены и побежал по ней, бодая и топча зазевавшихся зрителей. Четыре человека серьезно ранены, однако точное количество пострадавших неизвестно.

Позже министр внутренних дел департамента Толима Рикардо Суарес призвал запретить корралеху, назвав ее варварским пережитком, без какой-либо культурной ценности. По словам чиновника, таким образом люди просто издеваются над животными ради забавы.

Ранее бык проткнул ягодицу известного тореадора и задел прямую кишку.