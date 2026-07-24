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Бизнес-психолог объяснила, почему надежных работников чаще перегружают

Эксперт Каталина: хороших сотрудников нагружают, потому что они «вывезут»
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Хороших работников перегружают не из-за плохого отношения, а потому, что на них проще опереться в момент аврала, рассказала «Газете.Ru» бизнес-психолог, экономист, к.э.н. Екатерина Каталина. Надежность быстро становится невидимой обязанностью: если человек несколько раз спас проект, его воспринимают как того, кто спасет и следующий.

«На ответственного сотрудника можно положиться. Он не опоздает, проконтролирует процессы, сделает все как можно быстрее и идеально», — объяснила Каталина.

Для руководителя это выглядит рационально. Задачу нужно закрыть быстро, объяснять ее новичку долго, результат может быть непредсказуемым. Проще отдать работу тому, кто уже в теме: он поймет с полуслова, задаст меньше вопросов и подстрахует слабые места.

Так хороший сотрудник становится внутренней аварийной службой. Формально у него та же должность. Фактически к ней добавляются чужие дедлайны, срочные просьбы и задачи, которые никто больше не хочет брать.

«Этот точно вывезет» — одна из главных ловушек, считает эксперт. Если человек уже не раз выручал коллег и не просил серьезного поощрения, у системы появляется соблазн пользоваться этим снова. Часто просто потому, что так быстрее.

Вторая причина — трудность с отказом. Хорошие сотрудники нередко не просто хорошо работают, а еще и спасают. Они соглашаются помочь, даже если сами в запаре, потому что для психики таких надёжных людей отказать на просьбу о помощи от руководства кажется более опасным или недопустимым, чем жертвовать своим ресурсом и работать вечером или без выходных.

«Чем лучше вы спасаете, тем чаще вас будут ставить в ситуацию, где нужно спасать, пока вы не перегорите», — предупредила Каталина.

Выгорание — это профессиональный феномен, связанный с хроническим рабочим стрессом, и он относится к признакам истощения, которое влияет на снижение эффективности и способствует тому, что человек начинает дистанцироваться от работы.

В этом и есть парадокс. Руководитель перегружает сильного сотрудника, потому что тот эффективен. Но при постоянной перегрузке эта эффективность начинает падать. Человек сначала работает быстрее других, потом задерживается, затем перестает восстанавливаться и уже не выдерживает прежний темп.

Перегруз часто маскируется под признание. Ему говорят: без тебя не справимся, только ты можешь нормально сделать, тебе доверяют самое важное. Это приятно слышать, пока доверие не превращается в обязанность быть доступным и безотказным, заявила эксперт.

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