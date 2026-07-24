Стоматолог предупредил об опасности бесконтрольного приема кальция

Большинство россиян регулярно покупают витамины, причем огромная доля приходится на добавки для красоты волос, зубов и ногтей. Но в реальности тут есть много нюансов, рассказал «Газете.Ru» Максим Лабухин, медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ».

«Кальций не ваш помощник», — заявил эксперт. Структуру ногтей и волос строит белок кератин, прочность обеспечивают серосодержащие аминокислоты. Кальция в их составе нет — он нужен для костей и нервной проводимости.

«Если сегодня выпить таблетку кальция, она пойдет в скелет или в кровь, но никак не приклеится к секущимся кончикам», — поясняет Лабухин.

Для зубной эмали кальций тоже не поможет. Эмаль формируется к 13–15 годам и живет своей жизнью — ей нужен фтор, который содержится в зубной пасте.

Бесконтрольный прием кальция опасен. Препарат может вызвать резкий скачок кальция в крови на 8 часов после приема. Регулярное применение в течение 5 лет повышает риск болезней сердца на 20–30% и риск камней в почках на 20%.

«Лучше есть творог, зелень, орехи, рыбу и пить кефир», — советует эксперт.

Что реально работает? Чтобы волосы не выпадали, а ногти не слоились, нужны железо (его нехватка сопутствует выпадению), цинк и медь (отвечают за синтез кератина). Полезны морепродукты, бобовые, злаки и орехи.

«Кальций, наоборот, блокирует всасывание железа и цинка», — предупреждает Лабухин.

Важен и белок — больше мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц. И витамин D — он позволяет усваивать кальций из пищи. Без него даже тонны творога бесполезны.

«Если анализы не выявили тяжелого дефицита — БАДы не нужны. Красота строится изнутри через кровь и белок, а не через кишечник с таблетками кальция», — резюмирует стоматолог.

Ранее была названа неочевидная причина, из-за которой разрушаются и выпадают зубы.