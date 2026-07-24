Симоньян выпустит новую книгу к годовщине ухода Кеосаяна

Симоньян: между гранитным и мраморным я выбрала бумажный памятник

Новая книга Маргариты Симоньян выйдет в сентябре 2026 года, к годовщине ухода ее супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом журналист сообщила в своем Telegram-канале.

«К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный. Потому что он долговечнее», — написала Симоньян.

По словам журналиста, все доходы от предыдущей книги – «В начале было Слово — в конце будет Цифра» — она отправляет на СВО.

«Все доходы от этой книги я отправлю на помощь пострадавшим от атак БПЛА», — добавила Симоньян.

Она также сообщила, что предзаказ на ее новую книгу уже стартовал в сети «Читай-город».