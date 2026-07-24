Россиянам дали советы, как выбрать свежую черную икру

Эксперт Горкунова: сегодня у черной икры нет «сезона» — ее производят весь год

Представление о «сезоне черной икры» сохранилось со времен промышленного вылова осетровых, рассказала «Газете.Ru» Наталья Горкунова, руководитель икорного направления группы компаний «ГОРКУНОВ». Сегодня легальную икру производят на аквакультурных хозяйствах, где процесс полностью контролируется.

«Рыбу выводят на зрелость постепенно, поэтому новые партии появляются в течение всего года. Качественную свежую икру можно купить не только перед праздниками, но и в любое другое время», — объяснила она.

При покупке стоит смотреть не только на срок изготовления, но и на условия хранения и транспортировки. Для черной икры стабильный температурный режим имеет принципиальное значение. Если условия нарушались, вкус и текстура могут измениться независимо от даты производства.

«При выборе стоит заранее узнать, где выращивается рыба, есть ли у компании собственное производство и насколько открыто она рассказывает о технологии и системе контроля качества. Такая информация помогает лучше понять происхождение продукта», — отметила эксперт.

Даже качественная икра может потерять свойства при нарушении температурного режима. Поэтому важно учитывать не только производителя, но и продавца. Покупать можно в крупных сетях, специализированных магазинах или напрямую у производителя. Главное — чтобы продавец соблюдал условия хранения и мог подтвердить происхождение продукции.

«Сегодня вопрос «когда покупать» уже не так важен, как вопрос «как выбирать». Если обращать внимание на происхождение, условия хранения и открытость производителя, вероятность купить качественную икру значительно выше», — резюмирует Горкунова.

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