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Общество

Адвокат ответил, обязаны ли россияне извиняться на камеру перед полицейскими

Юрист Жорин: лучше не извиняться на камеру в полиции без консультации адвоката
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Граждане России не обязаны в отделении полиции сниматься в «извинительном видео», напомнил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин. Извинения на камеру не являются законным требованием представителя силовых органов, предупредил он.

«Российское законодательство не предусматривает обязанности гражданина приносить публичные извинения или записывать их на видео по требованию сотрудников полиции. Человек вправе отказаться от такой записи и не давать объяснений до консультации с адвокатом. При этом искреннее раскаяние действительно может быть признано смягчающим обстоятельством, однако закон не требует, чтобы оно выражалось именно в форме публичного видеообращения», — отметил эксперт.

Сказанное на камеру может быть использовано в качестве доказательства вины в содеянном, предостерег Жорин. Если сотрудник полиции принуждает к извинениям, следует напомнить о 51-й статье Конституции, рассказал адвокат.

«Утверждение о том, что видеозапись с извинениями автоматически приведет к более мягкому наказанию, юридически некорректно. Решение о виде и размере наказания принимает суд либо иной уполномоченный орган с учетом всех обстоятельств дела, а не сотрудник полиции. Более того, сказанное на камеру может впоследствии использоваться как доказательство по делу. Что касается возможной ответственности за отказ, закон предусматривает наказание лишь за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Поскольку обязанность записывать публичные извинения законом не установлена, сам по себе отказ от такой видеозаписи не может образовывать состав этого правонарушения», — заключил он.

Ранее адвокат посоветовал россиянам не разблокировать телефон полицейским.

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