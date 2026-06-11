Адвокат посоветовал россиянам не разблокировать телефон полицейским

Полицейские имеют право досматривать россиян и их вещи на улице, но только при составлении протокола, с понятыми или под видеозапись, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин. А вот требовать разблокировать телефон и смотреть фотографии и переписки сотрудники полиции не имеют, — нужно решение суда, добавил он.

«Полиция вправе остановить гражданина, но обязана представиться, по требованию предъявить удостоверение и сообщить причину и цель обращения. При ограничении прав — разъяснить основания, права и обязанности. Проверка вещей возможна не «по ощущению», а как процессуальное действие. Личный досмотр и досмотр вещей в соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ оформляются протоколом либо фиксируются в протоколе доставления/задержания. Личный досмотр проводится лицом того же пола с двумя понятыми того же пола, а досмотр вещей — с понятыми либо с видеозаписью. С телефоном ситуация еще строже. Требование разблокировать телефон, показать личные фотографии, переписку и чаты без процессуального оформления и без надлежащих оснований нельзя считать обычным «досмотром». Это затрагивает неприкосновенность частной жизни и тайну переписки. Конституция РФ прямо предусматривает, что ограничение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений допускается только на основании судебного решения», — сказал юрист.

При этом не запрещено добровольно показать полиции содержимое своего устройства, добавил Жорин. Если сотрудники МВД начинают давить — лучше не конфликтовать, посоветовал адвокат.

«Аналогичный принцип закреплен в УПК РФ. Поэтому «поиск намеков на наркотики» в галерее и мессенджерах на улице — юридически крайне сомнительная практика, если речь не идет о добровольном согласии человека или о последующем осмотре законно изъятого устройства в рамках оформленной процедуры. В такой ситуации гражданину лучше не конфликтовать, а переводить все в правовую плоскость. Попросить сотрудника назвать данные и основание проверки. При досмотре требовать протокол, понятых или видеозапись. Телефон добровольно не разблокировать и просить оформить изъятие, если полиция считает это необходимым. Если сотрудники без оформления копались в телефоне, требовали показать приватные фото и переписку, это может повлечь как минимум служебную проверку и дисциплинарную ответственность, а при наличии состава — вопросы о превышении должностных полномочий, нарушении неприкосновенности частной жизни или тайны переписки», — заключил он.

До этого издание «Осторожно, Москва» сообщило, что в центре столицы сотрудники МВД остановили молодую девушку, заставили ее показать скрытые фотографии и переписки, а также потребовали вытрясти содержимое личной сумки. По словам девушки, полицейские искали в ее телефоне упоминания о наркотиках в личных чатах и пытались отследить историю перемещений на основе запросов в картах.

Она добавила, что ее «заставляли признаться» в употреблении наркотиков. Полицейские также залезли в разделы «скрытое» и «удаленное» в телефоне с личными (в том числе интимными) фотографиями. При этом сотрудники полиции, со слов москвички, заявили, что досматривать людей таким образом — «теперь законно». И пригрозили ей поездкой в отдел МВД. Просмотрев телефон и ничего не найдя, полицейские отпустили девушку и ее подругу.

Ранее адвокат объяснил, имеют ли право пограничники осматривать содержимое гаджетов.