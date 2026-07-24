В Москве выпустили десятки зайцев-русаков для восстановления популяции

В московской части национального парка «Лосиный Остров» выпустили в естественную среду обитания 30 зайцев-русаков. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Акция направлена на восстановление популяции редких животных, занесенных в Красную книгу Москвы.

Как отметила заместитель руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Наталья Чухраева, перед выпуском животные прошли специальную подготовку.

«Зайчата прошли специальную школу: они боятся человека, приучены прятаться в валежнике, траве и ветках, знают, какую растительность можно есть», — сказала она.

Место для выпуска выбирали с учетом опыта прошлых лет — с этой поляны животные быстро уходят в глубь леса, подальше от мест массового пребывания людей. В прошлом году аналогичным образом в «Лосином Острове» выпустили 30 зайцев-беляков.

За дальнейшей судьбой животных специалисты будут следить с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета. Это позволит оценить, насколько успешно зайцы адаптировались к новым условиям и появится ли у них потомство. По данным последних зимних наблюдений, в парке регулярно фиксируются свежие следы зайцев, что свидетельствует об устойчивом развитии местной популяции.

В прошлом году департамент сообщал, что бобры, ласки и зайцы-русаки чаще всего встречаются в столице из всех включенных в Красную книгу Москвы животных. Отмечалось, что зайцы-русаки обитают в парках «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», «Битцевский лес», «Царицыно» и других. Эти животные могут развивать скорость до 60 км в час, а питаются они растениями и корой деревьев.

Ранее москвичи выбрали имена для обитателей «Лосиного острова».