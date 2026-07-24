Названы самые популярные морские города России

Ко Дню Военно-морского флота, который отмечается 26 июля, аналитики новостной платформы Дзен изучили, какие российские города рядом с морем чаще всего привлекают внимание пользователей. Лидером рейтинга стал Калининград. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В число самых популярных городов также вошли Санкт-Петербург и Кронштадт, Владивосток, Мурманск и Архангельск.

Интерес к Калининграду чаще всего связан с Балтийским морем, Куршской косой, Зеленоградском, Светлогорском, исторической архитектурой и гастрономическими маршрутами. Город воспринимается не только как точка въезда к морю, но и как самостоятельное направление для культурного и городского туризма.

В число наиболее заметных морских городов также вошли Санкт-Петербург и Кронштадт. Пользователи чаще читают о них в контексте военно-морской истории, набережных, кораблей, фортов, музеев и маршрутов по Финскому заливу. В преддверии Дня ВМФ Кронштадт стал чаще появляться в материалах о российском флоте, морских традициях, исторических объектах и прогулочных маршрутах.

Еще одним популярным направлением среди читателей стал Владивосток. Пользователи чаще обращают внимание на материалы о бухтах, мостах, острове Русский, морепродуктах и видах на Тихий океан. Мурманск привлекает внимание как арктический портовый город и отправная точка для поездок к Баренцеву морю и Териберке. Об Архангельске чаще читают в контексте северного мореплавания, деревянного зодчества, Белого моря и путешествий по Русскому Северу.

Помимо самих городов, пользователи часто читают о маршрутах у воды: прогулках по набережным, маяках, старых портах, музеях флота, смотровых точках и поездках к побережью. Такие материалы чаще всего помогают спланировать короткое путешествие и выбрать, что посмотреть в городе за один-два дня.

Отдельный интерес вызывает локальная кухня. В материалах о морских городах пользователи обращают внимание на балтийскую и северную рыбу, дальневосточные морепродукты, крабов, гребешков, рыбные рынки и рестораны у воды. Гастрономические сюжеты дополняют туристический интерес и помогают воспринимать морские города не только как направления для прогулок, но и как места с собственной локальной культурой.

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