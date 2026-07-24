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Общество

Мужчина вслепую купил дом на аукционе и нашел внутри три скелета

Американец нашел три скелета в доме, купленном на аукционе
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Мужчина вслепую купил дом на аукционе и нашел внутри три скелета, пишет LADBible.

Житель штата Коннектикут Эдвард Марчион купил дом на аукционе по продаже залогового имущества, не имея возможности осмотреть его заранее. Когда новый владелец впервые вошел внутрь, он обнаружил скелетированные останки трех человек.

Марчион приобрел четырехкомнатный дом в городе Берлингтон за $525 тысяч долларов. Недвижимость с участком, террасой и джакузи оценивалась примерно в $650 тысяч, однако продавалась по принципу «как есть», без предварительного осмотра.

После оформления сделки мужчина впервые посетил дом и сразу вызвал полицию, обнаружив внутри человеческие останки. Следователи установили личности двух погибших. Ими оказались 54-летняя Салли Энн Кэш и ее 23-летний сын Брайан. Личность третьего человека пока не подтверждена — специалисты проводят ДНК-экспертизу.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти или преступления не выявлено. Также пожарные проверили дом на наличие угарного газа, однако опасных концентраций обнаружено не было. Причины смерти и время, которое тела пролежали в доме, пока остаются неизвестными.

Из судебных документов следует, что процедура изъятия дома за долги началась в августе 2025 года после прекращения выплат по ипотеке. Когда судебный пристав попытался вручить владельцам документы, ему не удалось даже нормально подойти к дому — подъезд и дорожки были полностью скрыты густой растительностью. Соседи при этом сообщили, что не видели хозяев уже много лет.

Ранее в Японии уборщица нашла скелет в шкафу во время уборки в квартире.

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