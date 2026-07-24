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Общество

Более полусотни сотрудников ФСИН наказали за нарушения на службе

ГП РФ: 53 сотрудника ФСИН наказаны за нарушения при помещении под стражу
Владимир Песня/РИА Новости

Более 50 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) были привлечены к дисциплинарной ответственности в результате выявленных прокурорами нарушений, связанных с помещением лиц под стражу, их освобождением и отправкой к местам отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры выявили случаи, когда обвиняемые помещались в места содержания под стражей без законных оснований, а также имели место несвоевременные освобождения. Кроме того, были зафиксированы нарушения сроков отправки осужденных из следственных изоляторов в колонии.

В связи с этими нарушениями директору ФСИН было направлено представление, а информация была передана в Министерство юстиции. В результате рассмотрения прокурорского акта органами исполнения наказаний были приняты меры для выполнения требований надзорного ведомства, и 53 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Генеральная прокуратура продолжает контролировать законность содержания граждан в следственных изоляторах, добавили в надзорном органе.

Ранее во ФСИН раскрыли, сколько получают осужденные на принудительных работах.

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