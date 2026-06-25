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Общество

Во ФСИН раскрыли, сколько получают осужденные на принудительных работах

ФСИН: некоторые осужденные в России получают зарплату до 100 тыс. рублей
Владимир Песня/РИА Новости

Средняя заработная плата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах по итогам первого квартала 2026 года составила 43,5 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

На полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) ФСИН представила макет исправительного центра для осужденных к принудительным работам. В настоящее время в России действует около 55 исправительных центров и свыше 350 участков, функционирующих в таком статусе. Наказание в виде принудительных работ отбывают около 50 тыс. человек.

В ведомстве сообщили, что по итогам первого квартала 2025 года средняя зарплата осужденных составляла примерно 37,5 тыс. рублей. За год этот показатель вырос до 43,5 тыс. рублей, что соответствует увеличению на 16%.

Во ФСИН также отметили, что в отдельных случаях заработок осужденных достигает около 100 тыс. рублей. По данным службы, такие зарплаты получают работающие в исправительных центрах Мордовии.

Ранее сообщалось, что зарплаты россиян резко выросли

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