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Общество

«Единая Россия» уделит ветеранам СВО особое внимание в своей народной программе

Поддубный: все пункты народной программы «Единой России» будут реализованы
Алексей Никольский/РИА Новости

Партия «Единая Россия» посвятит в своей народной программе отдельный блок ветеранам и участникам СВО, а также их родным. Об этом сообщил военный корреспондент, член генсовета партии и Герой России Евгений Поддубный на встрече с ветеранами СВО в Одинцове.

По словам военкора, политическая сила будет отчитываться за реализацию каждого положения новой народной программы, а все вошедшие в нее пункты обязательно будут выполнены.

«Народная программа сейчас формируется, за каждую строчку в ней партия будет отчитываться», — подчеркнул Поддубный.

Герой России добавил, что документ отражает все самые важные сферы жизни россиян, включая ЖКХ, патриотическое воспитание, экономику и технологическое развитие.

Как сообщил Поддубный, в программу также войдут инициативы по вопросам образования и трудоустройства ветеранов, оснащения рабочих мест для людей с особенностями здоровья, а также создания комфортной городской среды.

Кроме того, в документе предусмотрено участие ветеранов в патриотическом воспитании молодежи.

Поддубный считает, что возвращение бойцов СВО к работе в экономике и общественной жизни накладывает на госструктуры, общественные организации и политические партии особую ответственность. По его мнению, важно сократить бюрократию и усилить внимание к ветеранам.

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