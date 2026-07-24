В Петербурге осудили экс-инспектора ГАИ за слитый бензин и пожар

В Петербурге экс-инспектора ГАИ осудили за слив бензина, который привел к пожару

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор экс-сотруднику ГИБДД Дмитрию Ковальчуку. Бывший инспектор получил 1,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурант был признан виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и неосторожном уничтожении имущества (ст. 168 УК РФ).

Инцидент произошел в середине декабря 2025 года. Как выяснило следствие, Ковальчук пытался незаконно выкачать топливо из служебного автомобиля Toyota с помощью специального устройства. В процессе хищения воспламенились пары бензина и само топливо в канистре. Из-за разлившегося горючего на парковке загорелись еще два полицейских автомобиля марки BMW. Общий материальный ущерб составил около 3 млн рублей.

Ковальчук был задержан сотрудниками собственной безопасности полиции 16 декабря, после чего был уволен из ведомства и отправлен под домашний арест. Подсудимый полностью признал свою вину и уже произвел частичную компенсацию нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры за получение взятки.