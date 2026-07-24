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Мужчина познакомился с женщиной на работе и узнал, что она приходится ему родной сестрой

Mirror: британец познакомился с женщиной и узнал, что она его сестра
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Британец познакомился с женщиной на работе и узнал, что она приходится ему родной сестрой, пишет Mirror.

Дэйв Грин работал начальником автобусной станции в аэропорту Манчестера, где познакомился с Андреа Урмстон. Женщина регулярно приходила обслуживать торговые автоматы, и со временем они подружились, обнаружив общий интерес к мотоциклам.

Во время одного из разговоров Дэйв рассказал, что был усыновлен в детстве. В ответ Андреа призналась, что у ее матери много лет назад забрали новорожденного сына для усыновления. Сравнив даты и другие детали, они поняли, что являются братом и сестрой.

Позже Дэйв познакомился со своей биологической матерью Сьюзан, которая родила его в возрасте 15 лет. Оказалось, что, работая водителем автобуса, он много лет регулярно проезжал мимо ее дома, даже не подозревая об этом.

По словам Андреа, встреча матери и сына оказалась очень эмоциональной. Женщина долгие годы надеялась найти ребенка и даже обращалась за помощью, но поиски не дали результата.

Брат и сестра также обнаружили, что, несмотря на раздельное воспитание, у них много общего: одинаковые привычки, вкусы в еде и даже любовь к чаю.

«Я всегда считал, что главное в жизни — не то, что у тебя есть, а кто рядом с тобой. После того дня моя жизнь изменилась навсегда», — рассказал Дэйв.

Ранее две семьи подали в суд на больницу, утверждая, что их младенцев подменили при рождении.

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