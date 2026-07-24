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Общество

Идущая из Москвы во Владивосток семейная пара добралась до Красноярска

Идущая пешком до Владивостока семейная пара посетила Красноярск
Кадр из видео/Telegram-канал «Krsk now I Крск нау»

В Красноярске прошла встреча с семейной парой Тамарой Погосян и Павлом Шаболиным, которые идут пешком из Москвы до Владивостока, сообщает Telegram-канал «Живой Красноярск».

На встрече семейная пара рассказала, почему они решили идти пешком. Также Павел и Тамара поделились, что их мотивирует.

«Наткнулся на ролик, где человек проходил большие расстояния. У меня появилась мысль, насколько это возможно», — рассказал Павел.

Он добавил, что в обычной жизни они не любят ходить.

«Мы решили сделать первый пробный день. В начале было сложно. Когда мы дошли из Москвы до Балашихи, мы забыли, что надо пить воду», — отметил Павел.

Также Тамара Погосян подчеркнула, что необходимо делать, а не слушать других.

«Если бы мы слушали, что нам говорят и пишут, то мы бы развернулись и закончили свой поход. Мы доказали, что невозможное становится возможным», — сказала она.

Супруги заявили, что общая цель объединяет их.

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