Задержан подозреваемый в поджоге дома в Нижнем Новгороде

Полицейские оперативно установили подозреваемого в поджоге деревянного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По информации ведомства, подозреваемым в поджоге оказался 32-летний безработный и ранее судимый за преступление против личности житель города. Мужчину доставили в следственные органы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в МВД.

В ночь с 22 на 23 июля текущего года в Нижнем Новгороде на улице Тираспольской загорелся жилой многоквартирный дом. Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что в результате происшествия не выжила женщина 1964 года рождения. Еще два человека пострадали, четверо были эвакуированы.

Следователи установили, что возгорание началось в общем коридоре. Предварительно, причиной пожара мог стать поджог, возбуждено уголовное дело, отметили в МВД.

Ранее в Вологодской области подожгли дом с детьми внутри.