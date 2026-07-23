В Нижнем Новгороде пенсионерка не выжила в результате поджога жилого дома

МЧС: один человек не выжил при поджоге жилого дома в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде неизвестные подожгли жилой многоквартирный дом, в результате которого женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщило управление МЧС России по Нижегородской области в канале в мессенджере «Макс».

«Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах. Существовала реальная угроза распространения пламени на все здание. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, инцдиент произошел на улице Тираспольской. В результате инцидента не выжила женщина 1964 года рождения. Еще два человека пострадали, четверо были эвакуированы. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

21 июля в Вологодской области неизвестные подожгли дом, в котором находились дети. Инцидент произошел на улице Свердлова в городе Белозерске — загорелся двухэтажный девятиквартирный дом. Еще до приезда пожарных из строения сами эвакуировались семь человек, среди них было двое детей.

Ранее мужчина выбил зубы инвалиду, поджег машины, напал на полицейского из-за жены.