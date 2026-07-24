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В Подмосковье пройдет турнир по уличному баскетболу

В Ногинске пройдет Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу
Министерство физической культуры и спорта Московской области

Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу пройдет на Фонтанной площади в Ногинске 22 августа, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир пройдет в формате 3х3.

«Подать заявку на участие в турнире можно на официальном сайте Международной федерации баскетбола. Регистрация команд продлится до 15 августа», — говорится в сообщении ведомства.

Турнир посвящен памяти Давида Яковлевича Берлина, чьи воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей.

Кубок Давида Берлина проводится совместно с всероссийскими соревнованиями по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», которые ежегодно проходят на территории всех субъектов Российской Федерации. Соревнования пройдут в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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