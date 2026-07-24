Стая косаток потопила яхту с экипажем у побережья Испании

У северо-западного побережья Испании косатки потопили парусную яхту, пишет Daily Mail.

Нападение произошло примерно в полутора километрах от мыса Эстака-де-Барес в испанской Галисии. После столкновения с косатками яхта начала набирать воду и вскоре стала тонуть. Двух человек, находившихся на борту, спасло проходившее мимо частное судно. Позже их доставил на берег катер береговой охраны. Никто из экипажа не пострадал.

По данным испанской службы морского спасения, в тот же день косатки вступили в контакт еще с тремя парусными судами. В двух случаях были повреждены рули, однако яхты смогли самостоятельно добраться до порта. Еще одно судно пришлось сопровождать спасателям после выхода из строя рулевого управления.

После затопления яхты над районом происшествия вылетел вертолет береговой охраны, чтобы проверить, не произошло ли загрязнение моря.

Ранее косатки устроили фотосессию на Курилах.