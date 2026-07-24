Ребенок не выжил после того, как его оставили в машине на день в +40°C

В Португалии воспитатели забыли в машине 18-месячную девочку и погубили ее

В Португалии 18-месячная девочка целый день провела в автомобиле по вине сотрудников детсада, сообщает газета Jornal de Notícias.

Инцидент произошел 23 июля в Алмаде. По предварительным данным, утром девочку забрал и должен был доставить в детский сад микроавтобус, принадлежащий учреждению. Лишь 8 часов спустя, когда мать пришла забрать ребенка, воспитатели заметили его отсутствие.

Для доступа в салон, где находилась маленькая София, пришлось разбить стекло автомобиля. Когда девочку обнаружили, она уже была без сознания. На место вызвали экстренные службы, спасатели и медики пытались провести реанимацию, однако спасти пострадавшую не удалось.

В тот день, по данным СМИ, температура воздуха достигала 40°C. Обстоятельства происшествия выясняются, делом занимается судебная полиция.

Ранее американка оставила ребенка в машине на жаре, чтобы поесть в McDonald's.